Yalçın Akdoğan: Sivil-asker ilişkilerini bozmaya çalışmak gazetecilik değildir

Artık hiç kimse devlet kurumlarının durumdan vazife çıkarmasını, hükümetlere ayar vermesini beklememeli, böyle bir cüret içine girmemelidir.Askeri tahrik etmek, sivil-asker ilişkilerini bozmaya çalışmak gazetecilik değildir.

Türkiye gibi Türk Silahlı Kuvvetleri de büyük badireler atlattı, sıkıntılı süreçler yaşadı. FETÖ’cü cunta girişiminin hedefi öncelikli olarak Ordu’yu ele geçirmekti.

Haşhaşilerin kirli oyunlarıyla yıkılmaya çalışılan TSK’nın ayakta kalarak darbeye direnmesi ve bir yandan da içeride ve dışarıda terörle mücadele etmesi büyük bir başarıdır.

Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın ‘aramızı bozmaya çalışmayın’ uyarısı sadece devlet nizamı açısından değil, ülkemizin verdiği zorlu mücadeleler açısından da büyük önem taşıyor.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı