Yalçın Akdoğan: PKK’nın Türkiye’ye yönelik örgütsel hedeflerinin çökmesi önemli bir durumdur

PKK’nın Türkiye’ye yönelik örgütsel hedeflerinin çökmesi önemli bir durumdur. HDP de siyasetin uzay boşluğunda kaybolmuş gibi görünüyor. Kandil’in talimatlarıyla kukla gibi hareket eden bir aparat olma rolünü reddedemeyen HDP, siyasi özne olma fırsatını da fena halde kaçırıyor. Halbuki devletin terörle mücadele operasyonlarıyla oluşan atmosferi, kendileri için siyasi alanda örgütten bağımsız hareket etme şansı olarak kullanabilirlerdi.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı