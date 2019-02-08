Yalçın Akdoğan: Kaç dönemdir Büyükşehir’e aday olacaksınız ama elle tutulur proje çalışmayacaksınız

Meğer Yavaş’ın geçen seçimlerde vaat ettiği en büyük projelerden birisini AK Parti uygulamaya geçirip elinden almış. Neymiş o? Suyu ucuzlatmak…

Toplu taşımayı veya suyu ucuzlatmak bir vizyon mudur, bir proje midir?

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Eğer siz çıkıp da “Ankara’nın en büyük sorunu Melih Gökçek” deyip de bütün projeyi onun yokluğuna endekslerseniz, o olmadığında böyle projesiz apışıp kalırsınız. Kaç dönemdir Büyükşehir’e aday olacaksınız ama elle tutulur bir proje çalışmayacaksınız. Adayken çalışmayan siyasetçi başkan olunca çalışır mı?

Yalçın Akdoğan’ın yazısı