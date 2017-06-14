Yalçın Akdoğan: İşte bu FETÖ’cüler böyledir, hem yalancıdır, hem karaktersizdir

Madem çok büyük suçları, günahları, haksızlıkları, cinayetleri dini duygularla işlediniz, niçin bunları göğsünüzü gere gere dile getirmiyorsunuz?Niçin yaptıklarınızı samimiyetle sahiplenmiyorsunuz?

Hırsızlık yapmak, iftira atmak, insanların hayatını söndürmek, masumları katletmek, hak hukuk demeden her türlü kötülüğü yapmak ile dini duyguları bir arada zikretmek komik kaçıyor, o inandığınız yalan dünya çöküyor değil mi?

Allah adını kullanarak kandırdığınız, sırf dini duygularla size yönelen, sizi destekleyen insanlar yüzünüze tükürür diye bunları savunamıyorsunuz değil mi?

İşte bu FETÖ’cüler böyledir, hem yalancıdır, hem karaktersizdir. Her türlü kötülüğü ve pisliği yapmaya kendilerince yol bulur ve cesaret ederler ama onu sahiplenmeye ve savunmaya cesaret edemezler.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı