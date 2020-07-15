Yalçın Akdoğan: İlk kez bir darbe püskürtüldü ve vesayet düzeni son buldu

Evet, o gün ihanet çok büyüktü, ama vatanseverlik çok daha büyüktü; demokrasiye kasteden hainlerin askeri kalkışması çok büyüktü, ama demokrasiye sahip çıkan halkın sivil şahlanışı çok daha büyüktü.

Ülkeye zehirini akıtmaya çalışan yılanlar, çıyanlar, akrepler karşılarında aslanları, kaplanları, panterleri buldu.

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Kanser hücrelerinin paralize ettiği devlet mekanizması durunca millet devreye girdi ve hem demokrasiyi, hem vatanı, hem devleti kurtardı.

İlk kez bir darbe püskürtüldü ve vesayet düzeni son buldu.

Sokağa dökülemez, tankın önüne çıkamaz, riske giremez denilen bir insanlar zor zamanda şahlanarak büyük bir kahramanlık destanı yazdılar.

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Yalçın Akdoğan’ın yazısı