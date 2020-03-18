Yalçın Akdoğan: Her tedbir can kurtarır

Salgın döneminde alınan tüm tedbirler gereklidir ve mutlak şekilde uyulması gereken düzenlemeler içerir. Karantinadan eve kapanmaya, sosyal izolasyona kadar her tedbir can kurtarır.

Ama birileri salgın sonrası dünyaya yeni bir nizam vermeye, yeni yaşam tarzları üretmeye çalışıyorsa bunu da sosyal bilimciler ele almak durumundadır.

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Bu küresel salgın da bir şekilde atlatılır, sular çekildikten sonra geride ne bıraktığını ve bizi neye mecbur etmeye çalıştığını da iyi analiz etmemiz gerekiyor ki, yeni dalgalara karşı korunaklı olabilelim.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı