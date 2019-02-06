Yalçın Akdoğan: HDP, ‘AK Parti kazanmasın da kim kazanırsa kazansın’ üzerine oynuyor

HDP, “AK Parti kazanmasın da kim kazanırsa kazansın” üzerine oynuyor. CHP, SP, İP veya başka partiden herhangi bir aday, fark etmez; HDP için AK Parti karşıtlığı gözleri kör eden bir etki oluşturmuş.

Bu strateji Selahattin Demirtaş’ın 2015’deki bir grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir devamı…

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Ne demişti Demirtaş? “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var oldukça, HDP’liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız”.

HDP bu topraklarda var ve nefes alıyor ama Erdoğan Başkan oldu, Başkan oldu, Başkan oldu…

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2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan yüzde 51.9 oy alıp zafer kazanırken, HDP’nin adayı Demirtaş yüzde 9.7’de kaldı.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı