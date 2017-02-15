Yalçın Akdoğan: ‘Hayırcıları’ 15 Temmuz’la bir araya getiren, 16 Nisan’ı hükümete karşı rövanş olarak gören anlayış

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ‘hayır diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz’un bir yerde de yanında yer almaktır’ sözüne verilen tepkiler, ‘hayırcı’lara yönelik bir suçlama ve haksızlık olarak lanse ediliyor.

15 Temmuz’da darbeye kalkışanların ‘hayır’ çıkmasından büyük muradlar beslediği aşikâr. PKK ve yandaşlarının, hatta DEAŞ’ın ‘Erdoğan ve hükümet yara alsın, ülke karışsın’ diye aynı duyguları paylaştığı da malum.

Aslında ‘hayırcıları’ 15 Temmuz’la bir araya getiren anlayış, 16 Nisan’ı hükümete karşı bir rövanş veya kırılma noktası olarak gören anlayıştır. Erdoğan’ın amacı, hayırcıları suçlamak değil, darbe ruhuyla hareket ederek ‘hayır’ deklarasyonunda bulunan bu odakların amacını deşifre etmektir.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı