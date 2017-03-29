Yalçın Akdoğan: Erdoğan’dan sonra bu sistem yürümez

6 Nisan referandumunda evet çıktığı takdirde planlanan seçim tarihi 2019. Yani yeni sisteme 2019’da geçilecek…

Erdoğan eğer iki kez aday olur ve seçilirse bu demektir ki, 2029. Erdoğan’dan sonra ne olacağını dert edenler 2030 Türkiyesi’ni dert ediyorlar. Suret-i haktan görünerek bu soruyu soranların Erdoğan’ı veya sistemin işleyişini düşünmediği çok açık. Amaçları AK Partili seçmenin kafasını karıştırmak.

Peki, eğer anayasa değişikliği gerçekleşmezse bu sistem Erdoğan’dan sonra ne olacak? Veya şöyle soralım: Erdoğan olmasa bu sistemin hali nicedir?

Erdoğan’dan önce bu sistem iflas etmişti. 90’lı yılları ve 2000’in ilk yıllarını hatırlayın. Siyasi krizlerle debelenen ve vesayet odaklarının esiri olmuş bir Türkiye…

AK Parti gibi güçlü bir tek parti iktidarının ve Erdoğan gibi etkili bir liderin sayesinde yürümeyen bir sistemle Türkiye mümkün olabildiği kadar yol aldı, önemli mesafeler de kat etti ama daha büyük sıçramalar yapmasının önü hep kesildi.

Erdoğan olmazsa veya Erdoğan’dan sonra bu sistem yürür mü? Dediğimiz gibi zaten yürümüyordu, yürümez de.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı