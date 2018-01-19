Yalçın Akdoğan: Erdoğan düşmanlığı CHP’de tek ve en önemli amaç haline gelmiş

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CHP’nin bu profilde bir kafa yapısına savrulması veya her alanda her yolu mubah gören bir tavır içinde olması, geleneksel CHP tabanını/teşkilatlarını rahatsız etmez mi?

Normalde etmesi gerekir. Ancak son dönemdeki seçimlerde CHP’nin en karşıt çizgideki siyasi zihniyetlerle aynı safta yer aldığını ve bunun bu tabanı rahatsız etmediğini görüyoruz.

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Erdoğan düşmanlığı ve “AK Parti gitsin de nasıl giderse gitsin” yaklaşımı, tek ve en önemli amaç haline gelmiş.

En İslamcısıyla da, en Komünistiyle de, en Kürtçüsüyle de bir araya gelmeyi bir sorun olarak görmüyorlar. En antidemokratik, en çatışmacı, en kaotik yöntemlerden rahatsızlık duymuyorlar.

O kadar güçlü bir takıntı hali var ki, içeride yaşanması gereken çatlamaları, kırılmaları, küsmeleri, sorgulamaları devre dışı bırakıyor veya te’hir ediyor. AK Parti’nin bir türlü yenilememesi ise bu takıntı halinin daha nevrotik bir hal almasını sağlıyor. Gözler ne il başkanını görüyor, ne farklı ideolojiden birinin aday yapılmasını…

Yalçın Akdoğan’ın yazısı