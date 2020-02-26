Yalçın Akdoğan: ‘Buna karışmayalım’ demek, ‘Geleceğimizi başkasının eline bırakalım’ demek olur

Suriye’nin nasıl bir geleceğe sahip olacağı ayrı ve çok değişkenli bir denklemdir. Türkiye bu denkleme, diplomatik süreçlerle ve Suriye Milli Ordusu üzerinden etki etmeye çalışmaktadır. Ama sınırımızın hemen ötesinde nasıl bir şekillenme olacağı Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren ve Türkiye’nin söz sahibi olması gereken bir denklemdir. “Buna karışmayalım” demek “Geleceğimizi başkasının eline bırakalım” demek olur. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ne kadar milli çıkarların gereğiyse İdlib hassasiyeti de aynı çerçevededir.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı