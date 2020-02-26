Yalçın Akdoğan: ‘Buna karışmayalım’ demek, ‘Geleceğimizi başkasının eline bırakalım’ demek olur

Suriye’nin nasıl bir geleceğe sahip olacağı ayrı ve çok değişkenli bir denklemdir. Türkiye bu denkleme, diplomatik süreçlerle ve Suriye Milli Ordusu üzerinden etki etmeye çalışmaktadır. Ama sınırımızın hemen ötesinde nasıl bir şekillenme olacağı Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren ve Türkiye’nin söz sahibi olması gereken bir denklemdir. “Buna karışmayalım” demek “Geleceğimizi başkasının eline bırakalım” demek olur. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ne kadar milli çıkarların gereğiyse İdlib hassasiyeti de aynı çerçevededir.
SON HABERLER
Mehmet Fatih Traş anısına…
Meslektaşımız Mehmet Fatih Traş üç yıl önce bugün, 25 Şubat 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Türkiye’de en yapılmayacak işi yapıp ‘devletten izinsiz’ ve ‘devletin tasvip etmediği bir imza metniyle’ barış talep ettiği için canı yanan, canı yakılan; o can, bir zaman sonra adları lanetle anılacak meslektaşları tarafından yakılan, bir akademisyen.
SAHA Studio ilk misafirlerini ağırlıyor
SAHA, İstanbul’da sanatçılara araştırma, üretim ve etkileşim imkanı sağlamak üzere tasarladığı SAHA Studio’yu hizmete açarak çok kapsamlı bir misafir sanatçı programı oluşturdu. Program davetli sanatçılara en az altı ay boyunca çalışma mekanı, danışmanlık ve eser üretim fonu sağlıyor.
THY Tahran hariç tüm İran seferlerini 10 Mart’a kadar iptal etti
THY yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle daha önce 27 Şubat’a kadar durdurduğunu açıkladığı Tahran harici İran seferlerini 10 Mart’a kadar iptal ettiğini duyurdu.
Erdoğan’dan ‘birkaç tane şehit’ ifadesini soran FOX muhabirine: Yalan haber yapmayın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “’Birkaç şehit’ ifadeniz muhalefette tepki gördü, ne demek istersiniz” sorusuna “FOX önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bırakın” cevabını verdi.
Rusya: Dörtlü zirve gündemimizde yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Türkiye, Almanya ve Fransa ile ‘dörtlü Suriye zirvesi’ üzerinde çalışmadığını söyledi.