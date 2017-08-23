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Yaramazlara biraz batar!

   
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Yalçın Akdoğan: Bu poz CHP’nin seçkinci taraftarlarının saçını başını yolduracak türden

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Bir siyasetçi evinin özel hallerini gazetecilere açabilir ama bu hal yine de misafir ağırlama formatında olur. Torunuyla oynayan, eşine yardım eden, bir televizyon programını seyreden siyasetçi görüntüsü kimse yokmuş gibi olmaz. Bir halinizi topluma yansıtıyorsanız o topluma asgari saygıyı da göstermeniz gerekir.

Bu yüzden Ana muhalefet liderinin atletli pozu kendisi açısından talihsiz olmuştur.

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Bu poz, CHP’nin seçkinci, elitist karakterde olan bir kısım taraftarlarının saçını başını yolduracak türdendir.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı

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