Yalçın Akdoğan: Bu konuların birçoğunda Rusya ile aynı tarafta yer almıyoruz

Bakınız şu son Türk Akım açılışı ve Putin görüşmesi başlı başına önemli bir diplomasi atağıdır. Bugün Rusya ile mevzu yapılacak birçok konumuz var. Suriye, Libya, Irak, İran, Doğu Akdeniz, enerji, savunma sanayii vs…

Bu konuların birçoğunda Rusya ile aynı tarafta yer almıyoruz. En azından Suriye ve Libya’da mücadele eden gruplar açısından baktığımızda farklı kamplaşmalardan bahsedebiliriz. Bu kadar çıkar çatışması olan konularda bir araya gelip meseleleri çözmeye çalışmak diplomasi değil midir?

Reklam

Farklı düşünülen, farklı tarafların desteklendiği, farklı çıkarların bulunduğu birçok konuda Rusya ve Türkiye çok serinkanlı ve samimi bir şekilde bir araya geliyor, siyasi çözümler üretmeye çalışıyor.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı