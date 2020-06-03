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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Akdoğan: Birileri sinir uçlarını kaşımaya çalışıyor ama devlet fırsat vermiyor

Son günlerde yaşanan provokatif hadiseler (Dink ailesine tehdit gibi) veya yalanlar üzerine kurgulanan tahrikler (Barış Çakan olayı gibi) birilerinin pusuda beklediğini, puslu hava özlemi içinde olduğunu gözler önüne seriyor.

Birileri provokasyon ve tahrik zemini üretmeye, toplumsal fay hareketlerini harekete geçirmeye, sinir uçlarını kaşımaya çalışıyor ama devlet fırsat vermiyor.

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Eskiden beri Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Müslim-Gayrimüslim karşıtlıkları üretmek isteyenlerin çeşitli şekillerde kışkırtıcılık yaptığını biliyoruz.

Ayrımcılık yapıldığını iddia edenler, kullandıkları ayrılıkçı ve ayrıştırıcı söylemlerle büyük bir ayrımcılık yapıyorlar.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı

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