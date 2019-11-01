Yalçın Akdoğan: Başkan Trump’ın farkettiği bir şey var

Koskoca ABD bu tür süfli yollara tevessül ederek Türkiye’yi dize getirmeye çalışıyor.

Barış Pınarı harekâtı başlayınca ‘Türkiye Kürtleri katlediyor’ diye yaygara yaptılar, tek bir sivil bile ölmedi. Bu yüzden aslında Kürtler demek istiyorlardı ama Ermenilerle ilgili soykırım kararı çıkarttılar.

Reklam

ABD’de Türkiye karşıtı havanın çok kesifleştiği, genel destek gördüğü ve giderek büyüdüğü anlaşılıyor. Bu rüzgâra karşı şu anda duran en önemli aktör Başkan Trump…

Her ne kadar zaman zaman çelişkili açıklamalar yapsa da, Başkan Trump’ın farkettiği bir şey var. O da, Erdoğan ve Türkiye düşmanları aslında Trump’ı ve politikalarını da hedef alıyorlar.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı