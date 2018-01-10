Yalçın Akdoğan: Bahçeli ne yapmayı mı çalışıyor?

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Seçim sathı mailine girmeden bu kadar net bir pozisyon almak uzun vadeli bir siyasi duruş serdetmektir. Sabahtan akşama siyasi pozisyon değiştirenler, günübirlik kararlar alanlar da böyle bir tavrı anlayamazlar.

Oysa uzunca bir süredir Sayın Bahçeli’nin siyasetini bina ettiği bir paradigma/bakış açısı var ve bu değişmiyor.

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Bahçeli 15 Temmuz kalkışması üzerinden bir okumada bulunuyor ve bu okumanın ürettiği hassasiyetlerle bir siyaset tarzı geliştiriyor. Bu okumayı doğru bulmayanlar, Bahçeli’nin ürettiği siyaset tarzını da anlamakta zorlanırlar.

Bahçeli bir fedakârlık yapıyorsa AK Parti için veya kendi siyasi geleceğine yönelik bir hesap için bunu yapmıyor, memleketin geleceği ve devletin bekası için yapıyor.

‘Koltuk, bakanlık veya iktidar’ için değil memleket için taşın altına gövdesini koyma yaklaşımı farklı bir siyasi erdeme dayanır. MHP lideri Bahçeli’nin yaklaşımı böyle bir erdeme dayanmakla birlikte siyasi tutarlılık açısından da büyük anlam taşıyor.

15 Temmuz sonrası Yenikapı Ruhuna sahip çıkan ve hükümet sistemi meselesini gündeme getiren Bahçeli’nin referandumda ‘evet’ için çalışması ne kadar tutarlı bir davranışsa, 2019 seçimlerinde bu sürecin tamamına ermesi için böyle bir tavır takınması da o kadar tutarlı bir davranıştır.

Bahçeli 2019 çıkışıyla ilk günkü kararının arkasında durduğunu ilan etmiş oluyor. Bu, siyasi tutarlılıktır, fikri sadakattir.

Bahçeli siyasette gündem belirleyen, ön alan, ön açan ve son derece yapıcı olan tavırlarıyla kendisi için de, Türkiye için de doğru olanı yapmakta; beğenilirlik çıtasını yükseltmektedir.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı