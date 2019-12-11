Yalçın Akdoğan: Avrupa siyaseti liderlik buhranı yaşıyor

Avrupa siyaseti liderlik buhranı yaşıyor. Tek tek ülkelere baktığımız zaman popülist siyasi dalganın etkili olduğunu, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi faşist eğilimleri istismar eden marjinal partilerin palazlanmaya başladığını görüyoruz. AB ise Birlik olarak bölgesel güç olma özelliğini neredeyse yitirmiş, üzerinde yükseldiği değerleri koruyamaz durumda. Şu an Avrupa’da Almanya ve Şansölye Merkel’in bir nebze etkili olduğu, diğer ülkeleri hizada tutmaya çalıştığı anlaşılıyor.

En son NATO zirvesinde de gördük ki, popülist dalgayla gelen siyasetçiler etkili bir liderlik sergileyemiyorlar. Fransa Devlet Başkanı Macron bir yandan Trump’la, diğer yandan Erdoğan’la polemik yaparak gündem oluşturmaya çalışsa da Fransa’nın ağırlığını taşıyamayan bir görüntü sergiliyor.

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Yalçın Akdoğan’ın yazısı