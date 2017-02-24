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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Akdoğan: ‘Alt akıl’ın vatandaş memnuniyetini sabote edici girişimlerde bulunması mümkün

 

CHP’nin dağıttığı broşürlerde ‘Evet’ çıkarsa ‘ülke bölünür, terör azar, ekonomi batar, rejim elden gider’ başlıklı mesajlarla tam anlamıyla bir korku salınıyor.

CHP’nin kampanyada daha az etkinlik yapma ve kadroları daha az araziye sürme stratejisinin temelinde, toplumun tepkisini çeken bu sertliği mümkün olduğu kadar perdelemek yatıyor olabilir. Çünkü bu tür söylemler klasik CHP karakterini pekiştiriyor, bu ise yüzde 25’e mahkûmiyet anlamına geliyor.

Alt akıl’ın 16 Nisan’a kadar vatandaş memnuniyetini sabote edici girişimlerde bulunması pekâlâ mümkün. Çok farklı sebeplerle memnuniyetsiz bir kitle oluşturmak için her yola başvuracaklar.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı

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