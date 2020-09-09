Yalçın Akdoğan: AB hakkaniyetli yaklaşımda olmazsa Türkiye’yi kaybeder

Sorunun bırakın tarafı olmayı sebebi ve kaynağı olan Yunanistan’a karşı AB’nin hakkaniyetli bir tavır sergilememesi ve faturayı Türkiye’ye kesmeye çalışması abesle iştigal olur. Türkiye böyle bir faturayı yırtar çöpe atar ve bunun ceremesini AB bir bütün olarak çeker.

Bugün Çin AB’nin üyesi değil ama en önemli gündem maddelerinden birisi durumunda. İngiltere Brexit sürecini yaşıyor ama AB’yi kıvrandırmaya devam ediyor.

Reklam

AB, Türkiye’ye karşı hakkaniyetli bir yaklaşım içinde olmazsa hem Türkiye’yi kaybeder, hem de ortaya çıkan sorunlarla boğuşmaktan kurtulamaz.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı