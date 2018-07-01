Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yalanlama gelmedi: ‘Habertürk gazetesi kağıt baskıya son verecek’ iddiası

 

İktidara yakın Habertürk gazetesinin kağıt baskıya son vereceği iddia edildi.

Ciner Holding’in sahibi olduğu gazete, 1 Mart 2009’da kurulmuştu.

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Gazetenin kağıt baskıya son vereceği, yayınına internet üzerinden devam edeceği iddiasının sahibi superhaber.tv.

Sitenin haberinde, gazetenin 10 günlük kağıt stoğunun kaldığı belirtilirken son baskının 6 Temmuz’da yapılacağı öne sürüldü.

Ayrıca gazetede ilk etapta işten çıkarma olmayacağı, kadronun internet sitesinde devam edeceği belirtildi.

Gazeteden resmi bir yalanlama gelmedi.

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