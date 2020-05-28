‘Yalancı negatif’ sonuçların önüne geçecek antikor testleri Çapa’da başladı

İstanbul Tıp Fakültesi’nde (Çapa) corona virüsü için antikor testi yapılmaya başladı. Bu testle ‘yalancı negatif’ sonuçların önüne geçebilmek ve hastalığı asemptomatik olarak atlatanların tespit edilmesi amaçlanıyor.

Fotoğraf: DHA

Test, başta sağlık çalışanları olmak üzere farklı risk gruplarına uygulanacak.

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İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan şöyle konuştu: “Antikor testleri bugün itibarıyla İstanbul Üniversitesi Viroloji ve Temel İmmunoloji Bilim Dalı Kovid Laboratuvarı’nda başlamış durumda. Bu testler, hastaların bu virüsle temasa geçip geçmediğini belirlemek için bir göstergedir. Dolayısıyla bu testin pozitif çıkması, kişinin bu hastalıkla bir ilişkisinin olduğu anlamına gelir.”

Antikor testleri sayesinde PCR testlerinin doğrulandığını belirten Prof. Dr. Ağaçfidan şunları söyledi: “PCR testi negatif çıktığı anda bunun gerçek negatif olup olmadığı sorgulanması gerekir. Bu evrede serolojik yani antikor testleri önem taşımakta. Antikor testlerine bakmak, hastalığı geçirmekte olduğu ya da geçirmiş olduğu hakkında bilgi verir. PCR testi negatif çıkmışsa ve serolojik testlerde bir pozitiflik elde edilmişse o zaman PCR testini tekrarlamak gerekir. Bu yalancı negatiflik anlamına gelir. Antikor testleri bir doğrulama testi gibidir”.

Hiçbir belirti olmadan hastalığa yakalanan ve atlatan kişileri tespit etmek için antikor testlerinin ön plana çıktığını ifade eden Prof. Dr. Ağaçfidan şu bilgileri verdi: “Bu testle belirti vermeyen kişileri saptamak ve bu kişilere ulaşarak da bunların kontrol altına alınması, izole edilmesi sağlanıyor. Bütün bunların serolojik testleri ön plana çıkarıyor. Bu testler ülkemizde yeni kullanılıyor. Sağlık çalışanları başta olmak üzere farklı risk grupları taranacak. Sağlık çalışanları arasında da bu hastalığı geçiren ancak hiçbir belirti vermeyen gruplar var. Bütün bu testler bize bu konuda bir ışık tutacak. Günde yaklaşık 400-500 PCR testi yapılıyor. Bu testlerle eş zamanlı serolojik testler olacak diyebiliriz”.

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Hastadan kan örneği alınarak uygulanan testlerde aynı gün sonuç alındığını belirten Ağaçfidan günlük 50-80 sonucu çıkarabildiklerini ifade etti.