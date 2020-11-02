Yalan Duvarı: Trump’ın söylediği 20 bin yalan sergileniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın söylediği 20 bin yalandan oluşan dev duvar New York’ta sergileniyor.
Post-it not kağıtlarından oluşan mozaik görünümlü ‘Yalan Duvarı‘ isimli çalışma sanatçı Phil Buehler ve radyocu Tom Tenney’nin imzasını taşıyor.
Çalışmada Trump’ın söylediği yalanla kategorilerine ayrılarak her birine bir renk kodu verilmiş.
Duvardaki yalanlar ve gerçek dışı bilgiler, Washington Post’un Trump için hazırladığı bilgi teyidi dosyasına dayanıyor.
Washington Post’a göre Trump her gün ortalama 23 yanıltcı iddia üretiyor.
Daha önce benzer bir proje Brooklyn’de yapılmış duvar üzerine “Trump’a oy ver ya da öl” yazan vandalların saldırısına uğramıştı.