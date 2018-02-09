‘Yalan’ da olsa yan yana

Güney Kore’nin PyeongChang kentindeki 23’üncü Kış Olimpiyat Oyunları’nda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ‘imitasyon’ Donald Trump. Fotoğraf: (Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Güney Kore’nin PyeongChang kentindeki 23’üncü Kış Olimpiyat Oyunları’nda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ‘imitasyon’ Donald Trump. Fotoğraf: (Reuters)
Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe bölgesinde PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda bir sözleşmeli er hayatını kaybetti.
Hafta başında Vatikan’a gelerek Papa Francesco ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bu görüşmenin yapılabilmesi için Vatikan’a yüklü miktarda bağışta bulunduğu iddiasına Vatikan’dan yalanlama geldi.
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün yaptığı görüşmesinde seçim ittifakı konusunda herhangi bir zemin oluşturacak bir değerlendirme yapılmadığını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP’nin belirleyeceği adayın kalması halinde, Erdoğan’ın HDP ile anlaşacağını düşündüğünü söyledi.
‘Sandığımdaki Tanrılar’ ve ‘Mucize’ romanları ile daha önce mitolojik karakterleri ve öykülerini günümüze uyarlayan, ‘Şifacı’ adlı romanıyla ise kendi mitolojisini yaratan İnan’la mitoloji, kadın olma halleri ve dönüşüm üzerine konuştuk.