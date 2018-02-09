Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Yalan’ da olsa yan yana

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Güney Kore’nin PyeongChang kentindeki 23’üncü Kış Olimpiyat Oyunları’nda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ‘imitasyon’ Donald Trump. Fotoğraf: (Reuters)


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SON HABERLER

Akşam Postası / 9 Şubat 2018

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP’nin belirleyeceği adayın kalması halinde, Erdoğan’ın HDP ile anlaşacağını düşündüğünü söyledi.  

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...