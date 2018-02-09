‘Yalan’ da olsa yan yana

‘Sandığımdaki Tanrılar’ ve ‘Mucize’ romanları ile daha önce mitolojik karakterleri ve öykülerini günümüze uyarlayan, ‘Şifacı’ adlı romanıyla ise kendi mitolojisini yaratan İnan’la mitoloji, kadın olma halleri ve dönüşüm üzerine konuştuk.