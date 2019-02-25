Yakup Köse: FETÖ tarafından 50 bin sahte hesap açıldığı tespit edilmiş

İstihbarat birimleri bir yandan ankesörlü telefon hatlarındaki yoğunluğu takip ederken diğer yandan da internetteki yoğunluğun takibinde. Yapılan çalışmalar neticesinde, terör örgütünün propagandasını yapmak ve halkı kışkırtmak amaçlı FETÖ tarafından 50 bin sahte hesap açıldığı tespit edilmiş.

Bu sahte hesaplar üzerinden hususiyetle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görev süresi 1 yıl daha uzatılan OHAL Komisyonu’nun çalışmaları ve kararları manipüle ediliyor. FETÖ’cüler sahte hesaplar üzerinden OHAL Komisyonu’nun kararları hakkında internetten yalan bilgiler yayarak mağduriyetlerin ortadan kalkmasına da engel oluyorlar.

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Yakup Köse’nin yazısı