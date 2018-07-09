Yakup Köse: 28 Şubat’ın Kandil’i Doğan Medya

Tamam, cuntanın askerî unsuru yargılandı ve hüküm kesildi. Yalnız mevzu böylece kapatılacak mı? Cuntanın diğer unsurları darbede yaptıklarının hesabını vermeyecekler mi? 28 Şubat’ın Kandil’i olan Doğan Medya’da o dönem yöneticilik yapanlar hesaptan kurtulacak mı? Medya grubunu satmakla her şey tamam mı oluyor?

AK Parti’ye karşı darbe ortamının hazırlandığı, Genelkurmay sitesinden e-muhtıranın yayınlandığı (2007) günlerde, “Hayat tarzıma müdahale olursa dağa çıkarım” diyen Ertuğrul Özkök’ten hesap sorulmayacak mı? 28 Şubat’ta dağa çıkmadı ama genel yayın yönetmenliğini yaptığı Hürriyet’te attığı manşetlerle Müslümanları hedef gösterdi, linç ettirdi. Şimdi bu Batı çocuğuna hiç mi soracağınız soru yok Sayın savcılar, hâkimler ve diğerlerine (Zafer Mutlu, Ali Kırca, Uğur Dündar, Emin Çölaşan vb. Batı çocuklarına)…

Reklam

Askerleri yargılayarak 28 Şubat’la hesaplaşılmadı, hesaplaşma yolunda sadece bir adım atıldı!

28 Şubat’ın üssü (Kandil’i) Gölcük değil, İstanbul’daki medya plazalarıydı. Darbeyle hesaplaşmak mı istiyorsunuz, adresler de belli isimler de, lütfen önden buyrun…

Reklam

Yakup Köse’nin yazısı