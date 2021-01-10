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Yaramazlara biraz batar!

Yakup Kepenek: Ülke biliminin kökünün kazınması sürecinin geldiği yeni aşama

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yapılan atama ve muhalefeti sindirme girişimleri 2020’de yaşanan olumsuzlukların “daha da ağırlaşarak” 2021’de devam edeceğinin bir göstergesidir.

Olay, ülke biliminin kökünün kazınması sürecinin geldiği yeni bir aşamadır.

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AKP iktidarında sayıları üçe katlanan üniversiteler, tüm verilerin kanıtladığı gibi niteliksel bir gerileme ve çöküntü yaşıyor; uluslararası ölçümlerde, bilimsel araştırma, yayın ve nitelikli eğitim yönleriyle her yıl geriye düşmekte; sıralamalarda geçtik ilk 100’ü, içlerinde Boğaziçi’nin de bulunduğu birkaçı dışında ilk 500’e bile girememektedir. Boğaziçi de felç edilerek iktidarın bilimi silme siyaseti yeni bir aşamaya taşınıyor.

Yakup Kepenek’in yazısı

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Yeni büfe teklifi reddedilmişti: İBB’den mobil Halk Ekmek büfesi uygulaması

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