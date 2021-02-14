Yakup Kepenek: Uçuruyor!

İktidara geldiği günlerde Türk Hava Yolları’nın tüm uçaklarının ön kısmında bulunan Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözlerini kaldırtan bir anlayış, yıllar sonra Ay’a uzanmaya kalkıyor.

Eğitiminin bilimsel altyapısı tuzla-buz edilen, üniversiteleri bilimsellikten her gün biraz daha uzaklaştırılan ülkemizde; evine ekmek götüremeyen, iktidarın yeterli aşı sağlayamaması nedeniyle salgından kurtulamayan, pahalılıktan ve işsizlikten kırılan halkımızın, bu umulmadık müjde üzerine havalara uçacağı umuluyor!

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Ülkeyi uçurmaya kararlı olan Erdoğan Ay’a insan göndermekle yetinmiyor; Çarşamba günü AKP Meclis Grubunda yaptığı konuşmada “Yeni Anayasa” uçuşuna kalkıyor.

Anlaşılan bu kez yapılacak Anayasa ile 1923’te kurulan Cumhuriyet “uçurulacak”!

Burada “yeniden kurulacak” olan çok açıktır: Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı sonrasında 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti!

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Yakup Kepenek’in yazısı