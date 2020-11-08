Yakup Kepenek: Türkiye tarihi bir dış siyaset yanlışı yaptı

ABD seçimlerinin hemen öncesinde Türkiye tarihsel bir dış siyaset yanlışı yaptı; bir seçim öncesinde yapılmaması gerekeni yaparak aday Trump’ı açıkça destekledi. Türkiye, bununla da kalmadı, nedense eski bir demecini de gündeme getirerek, yandaş basın-yayının da yardımıyla, akıl almaz bir biçimde Biden’ın suçlanmasını sağladı.

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektup olayı bir tarafa, Trump, Irak ve Suriye’de sergilediği terör örgütleri desteğiyle; Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla ve Mısır’dan Sudan’a bölge ülkelerinin İsrail ile işbirliği yapmalarını sağlamasıyla, aslında AKP iktidarı, eğer dış politikada tutarlı olsaydı, karşı çıkması gereken adaydı. Kaldı ki Trump’ın Ortadoğu politikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘İslam Dünyasının lideri’ olma özlemini ve düşünü de kökünden dinamitlemişti.

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Yine de Erdoğan iktidarının dış politikada Biden yönetimiyle yeni bir sayfa açması kaçınılmazdır. O beyaz sayfanın nasıl yazılacağını göreceğiz.

Yakup Kepenek’in yazısı