Yakup Kepenek: Ekonomi de CHP de sallanıyor!

Gelişmeler o noktaya geldi ki, günümüzün Türkiye’sinde de herhangi bir olgunun açıklanması Erdoğan’a göre yapılıyor. Yeni rejime özgü inceleme yöntemi bu!

Toplumun üzerine OHAL’i bile aratacak baskıcı düzenlemeler çökerken kurultay delegeleri üzerinden restleşmeler yaşayan CHP’de de Erdoğan’agöre, üç tarihsel eğilim gelişti.

Reklam

Siyasal İslamcı rejimin yerleşmesini çok kolaylaştıran Kılıçdaroğlu, Erdoğan için: O bir diktatör, kutlamam; dedi ve ekledi; 16 Nisan halkoylaması da 24Haziran seçimleri de gayri meşrudur. İnce’nin işi kolay; rejimi veri alıyor; daha önce Kılıçdaroğlu’na övgüler düzen sağcı yazarların alkışları arasında: -Adam kazandı, telefonla kutladım diyor.

Bu iki Erdoğan yaklaşımı kendisini kesmemiş olacak ki, Baykal’ın CHP’ye kazandırdığı (!) bir ara partiden istifa etmesine karşın Kılıçdaroğlu’nun da bir türlü vazgeçemediği milletvekili İlhan Kesici de Saray’a bizzat giderek Erdoğan’ı tebrik ediyor.

Reklam

Kısaca, ekonomi de CHP de sallanıyor!

Yakup Kepenek’in yazısı