Yakup Kepenek: Dış siyasetteki bu köklü dönüşüm, Türkiye’yi daha da yalnızlaştırır

Bilindiği gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB üyesi olarak Birliğin kararlarında belirleyicidir. Hafta ortasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Ankara’dan açıklanan tek taraflı bir kararla 46 yıldır kapalı tutulan Maraş’ı açması, KKTC’nin iç siyasetine çok yanlış bir biçime karışmanın ötesinde Türkiye’yi AB’den daha da uzaklaştıracaktır.

Dış siyaset, AB’den uzaklaşma ile İslam’ın sözcülüğünün birlikte yürüdüğü, dönüşü olmayacak bir yola sokuluyor.

Reklam

Bu gidişe karşı çıkabilecek tüm kurumsal, siyasal ve toplumsal yapılar iktidarın ağır baskısı altındadır. Ne yazık ki dış siyasette de yıllardır AKP benzeri bir tutum sergileyen Kılıçdaroğlu CHP’si de Cumhuriyet’in tüm komşularla barışçı dış politikasını günümüzün koşullarında güncelleştirerek bu çok tehlikeli gidişe karşı çıkamıyor.

Bilinmelidir ki, dış siyasetteki bu köklü dönüşüm, Türkiye’yi daha da yalnızlaştırır ve çatışmaların bataklığına sürükler.

Yakup Kepenek’in yazısı