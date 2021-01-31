Yakup Kepenek: CHP, yalnızca bir siyasal parti değildir

… son olarak üç milletvekilinin istifasıyla da su yüzüne çıkan yönetim sorunları, ideolojik körlük ve bilinçsizlik bir tarafa, CHP, “özünde”, yalnızca bir siyasal parti değildir.

CHP bu köşede sıkça özetlendiği gibi, bir değerler bileşimidir. Kökenleri Kurtuluş ve Kuruluşa dayanan insan hakları, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğüdür; kurumlaşmadır; yerli üretimdir; laik ve çağdaş eğitimdir; kadın- erkek eşitliğidir; dürüstlüktür; bilimsel bilginin yol göstericiliğidir; yurtta ve dünyada barıştır; çevre duyarlılığıdır; “emek en yüce değerdir” diyenlerin partisidir.

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Erdoğan AKP’si ve militan destekçileri, gerçekte, CHP’yi değil, bu değerleri dövüyor; bu değerlerin tamamıyla unutulmasına uğraşıyor.

Yakup Kepenek’in yazısı