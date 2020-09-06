Yakup Kepenek: Başarısızlıklarını başarıymış gibi pazarlayan bir iktidar, ne yaptığını bilmeyen bir ana muhalefet

Ortada, dışarda ve içerde toplumsal maliyeti çok ağır başarısızlıklarını başarıymış gibi pazarlayan bir iktidar buna karşılık ne yaptığını bilmeyen bir ana muhalefet var.

AKP-MHP iktidarı, bir taraftan ülkeyi bir sıcak savaşın eşiğine taşırken diğer taraftan da ekonomiden dış siyasete, hukuktan eğitime her alandaki ve son olarak COVİD 19 salgını karşısındaki başarısızlıklarıyla toplumu iyice bunaltıyor. İktidara karşı TV ekranları karartılıyor; en çok izlenen bir haber sunucusu F. Portakal işini bırakıyor. Ayrıca, yeni bir araştırmaya göre gençlerin yüzde 76,2’si, ABD ve Avrupa ülkelerini hedefleyerek “kesinlikle yurtdışına giderim” diyorsa, tüm bunların sorumlusu kuşkusuz iktidardır; ancak, bu sonuçlarda muhalefetin umut oluşturamamasının payı yok denemez.

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Yakup Kepenek’in yazısı