Yakıştırmalar peş peşe: Bakan Albayrak’a göre ‘bütün vatan hainleri ‘Hayır’ diyor’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, referandumda ‘bütün vatan hainlerinin ‘Hayır’ diyeceğini’ söyledi.

Beylikdüzü’nde konuşan Albayrak, ‘vatan haini’ yakıştırmasını şöyle gerekçelendirdi: “Bütün ‘Hayır’ diyenler vatan haini değil, böyle bir şey demiyoruz ama bir şeyin altını çizmemiz lazım. Bütün vatan hainleri ‘Hayır’ diyor. Bunu görmemiz lazım. Ne kadar vatan haini varsa ‘Hayır’ diyor. Bu ince çizgi o kadar önemli ki. Kimin kimle iş tuttuğu, kimin kimin yanında saf tuttuğu. ‘Ülke bölünecek!’ Bu anayasa teklifinde ülke bölünecek olsa ilk ‘Evet’ diyecek olan Kandil’dir, İmralı’dır. Ülke bölünecek olsa ilk FETÖ’dür, malum terör örgütleridir.”

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet yetkilileri referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşlara ‘terörist’ yakıştırması yapmış, ‘FETÖ,’ PKK ve IŞİD’in ‘Hayır’ diyeceğini ileri sürmüştü. Aynı söylem kullanılmaya devam ediyor.

Albayrak, referandumun darbe girişiminin rövanşı olduğunu da savundu: “İşte 16 Nisan, 15 Temmuz’un çok net bir rövanşıdır. 15 Temmuz’a atılacak en ağır tokat ve darbedir. 16 Nisan’a kadar partinin, siyasetin bir önemi yok, Türkiye’nin önemi var.”