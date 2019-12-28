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Yaramazlara biraz batar!

Yakınlarının eline çarpan otobüs şoförünü, çalıştığı güzergahın son durağına gidip darp ettiler

Mersin Tarsus ilçesinde, toplu taşıma şoförü Harun Özer (39), kendisini sıkıştıran araç nedeniyle manevra yaparken yol kenarındaki kadının eline çarpıp cep telefonunun düşmesine neden oldu. Kadının üç yakını otobüsün güzergahının son durağına gidip Özer’i darbetti.

Fotoğraf: DHA

Özer’in eline çarptığı kadın cep telefonunun kırılmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine şoför, zararının şikayet hattı aracılığıyla karşılanabileceğini belirterek, telefon numarası ve aracın plakasını verdi. Özer’in kullandığı toplu taşıma aracı son durağa yanaşırken üç kişi el kaldırdı. Özer, adres tarifi soracaklarını sanarak durup kapıyı açınca darp edildi.

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Kendisine, “Kaza yapan sen miydin” diye soran üç kişiye “Evet” yanıtını verdikten sonra darp edildiğini anlatan Özer, karakola giderek şikayetçi oldu.

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