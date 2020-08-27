Yakınlarının darp edilmiş halde bulduğu kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yatağında ölü bulunan kadının, darp sonucu yaşamını yitirdiği iddiası üzerine soruşturma açıldı.

İddiaya göre, yakınları tarafından Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir evde yarı baygın ve darp edilmiş olarak bulunan Ö.S. (27), hastanedeki tedavisinin ardından babasının Simav’daki evine götürüldü.

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AA’nın haberine göre bir süre sonra yakınları tarafından yatağında ölü bulunan kadının cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Aile, eşini sorumlu tutuyor

Ö.S.’nin ölümünden eşi A.S.’yi (65) sorumlu tutan ailesinin şikayeti üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Ölen kadının ablası Özlem Ç., kardeşinin darp edildiğine dair ellerinde rapor olduğunu belirterek, Ö.S.’nin eşi tarafından dövüldüğüne yönelik şahitleri olduğunu ileri sürdü.

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Kardeşinin ölümüne gördüğü şiddetin yol açtığını iddia eden Özlem Ç., hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, kadının ölüm nedenine ilişkin otopsi raporunun beklendiği öğrenildi.