Yakınları sosyal medyada sormuştu: Küçük Arda tren kazasında hayatını kaybetti

Çorlu’da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından sonra babasıyla trende bulunan Arda adlı çocuğun bulunması için sosyal medyadan çağrı yapıldı. Geç saatlerde Arda’nın kazada hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında beş vagon devrilmişti. Resmi açıklamaya göre kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 124’ü halen tedavi altında 338 kişi de yaralanmıştı.

Reklam

CNN Türk’ün haberine göre kazanın ardından çağrıda bulunan Twitter kullanıcısı Simge Akdağ, kuzeni Arda Sel’in, babası Hakan Sel ile birlikte trende olduğunu ve kendilerine ulaşamadıklarını duyurarak yurttaşlardan yardım istedi.

Akdağ şöyle yazdı: “Bugün yaşanan tren kazasında trende bulunan Hakan Sel ve güzel evladımız Oğuz Arda Sel’den haber alamıyoruz. Ailemiz ve akrabalarımız kaza çevresindeki hastanelere baktılar. Annesi ve dedesi olay yerinde. Lütfen gören bilen insanlık namına bize ulaşsın. Küçük Arda’nın kimliği üzerinde olmadığı için işimiz zor. Lütfen tanıdığı olanlar ilgilensin.”

Reklam

Baba-oğulun diğer akrabaları da aynı şekilde Facebook’tan yardım çağrısından bulundu.

Akdağ, gece geç saatlerde yaptığı başka bir paylaşımdaysa Arda’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı da trende olan ve ulaşılamayan iki kız kardeş için yardım çağrısında bulundu. Kayboldukları düşünülen kardeşlerle ilgili şu paylaşım yapıldı: “Tren kazasında haber alamadığımız iki kız kardeş Özge Nur Dikmen ve Gülce Dikmen. En ufak bir haber duyarsanız lütfen ulaşın. Şu anda Çorlu, Muratlı, Tekirdağ ve Çerkezköy’deki özel ve devlet hastanelerinde değiller. İsimleri yok hala listelerde.”

Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise yaptığı paylaşımda “Tekirdağ, Çorlu’da gerçekleşen tren kazasında beş yaşındaki Ömer Can’dan haber alamıyoruz. Yanında kimliği bulunmamaktadır. Görenlerin duyanların bu hesaba mesaj atması önemle rica olunur. Lütfen duyarsız kalmayalım!” dedi.