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Yakalanınca kendini bıçakladı: Adana’da 11 yaşındaki kıza istismarla suçlanan şüpheli tutuklandı

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Adana’da 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarla suçlanan 51 yaşındaki adam tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Kentte 51 yaşındaki Demiral A.’nın, 30 Temmuz’da evinin önünde oynayan 11 yaşındaki H.T. isimli çocuğu kaçırarak portakal bahçesinde istismar ettiği, sonra da kaçırdığı yere bıraktığı belirtildi.

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H.T.’nin durumu anlattığı ailesi, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin evine 2 Ağustos’ta baskın düzenledi. Ekipler açamadıkları sürgülü kapıyı kırıp içeri girerken, şüpheli bu sırada kendini karnından bıçakladı.

Daha sonra bıçağı boğazına dayayan Demiral A., polisler tarafından etkisiz hale getirilerek hastanaye kaldırıldı.

Asayiş şube müdürlüğüne bağlı ahlak büro amirliğinde ifade vermeyi reddeden şüpheli, adli tıpa getirilirken soru soran gazetecilere “Benim yanımda mıydınız?” diye çıkıştı.

Demiral A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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