Yakalanan militan anlattı: IŞİD Türkiye’ye bayram geçişlerinde sızıyor

Tekirdağ’da yakalanan bir IŞİD’li örgütün Türkiye’ye militan sokmakta sıkıntı çektiğini, bu nedenle bayram geçişlerindeki yoğunluktan faydalanıldığını söyledi.

Habertürk’ten Helin Şahin’in haberine göre IŞİD’in Suriye’nin Azez kentindeki kampında tank bakımından sorumlu üyesi Abdurrahman A. Tekirdağ’da yakalandıktan sonra verdiği ifadede örgütün Türkiye’ye militan sızdırma yöntemlerini anlattı.

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Suriye’den kaçak olarak Türkiye’ye giren Abdurrahman A.’nın eylem için gönderildiği tespit edilirken, yakalandığı Tekirdağ’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye’ye nasıl girdiğini anlatması istenen Abdurrahman A., ifadesinde şunları söyledi: “Kilis üzerinden sahte kimlikle 7 Temmuz’da Türkiye’ye girdim. Kimliği bana Sadık Abut adlı biri hazırladı ve 700 dolar karşılığında verdi. Bir süre Gaziantep’te kaldım. Kız kardeşim, IŞİD militanı olan Abdullatif A. ile evlidir. Dayımın oğlu Abdullatif de örgüt saflarında savaşırken öldü. Babam Azez’de yaşıyor. Askerdeyken tank şoförlüğü yapmış. Şu an IŞİD içinde tank şoförlüğü yapıp yapmadığını bilmiyorum.”

Sahte kimliklerle, bayram dönemlerinde

IŞİD’in son dönemde Türkiye’ye nasıl militan soktuğunu da anlatan Abdurrahman A., şu bilgileri verdi: “Bayram günlerinde Türkiye’den Suriye’ye geçişler yoğun olduğu için bu yoğunluktan faydalanan örgüt, başkalarına ait kimlik kartlarından yapılan sahte kimliklerle Türkiye’ye eylemci sokar. Ben Azez’de 1 yıl boyunca DEAŞ’ın cephede kullandığı araç ve tanklarının bakımını yapardım. Kod adının önünde ‘Ebu’ kelimesi bulunanlar örgütün silahlı kanadına mensuptur. Son günlerde örgüt Suriye’den Türkiye’ye militan sokmakta çok zorlanıyor. O yüzden bayram dönemlerinde yaşanan yoğunluk kullanılıyor. Benim Türkiye’de eylem yapmak gibi bir amacım yoktu.”

‘Cihat otoyolu’

Türkiye, Suriye’deki savaşın ilk yıllarında muhalifleri destekleyen bir ülke olarak cihatçı birçok militanın sınırdan geçişlerine göz yumduğu gerekçesiyle uluslararası kamuoyunda eleştiri konusu olmuştu.

Avrupa’dan cihatçı örgütlere ve ardından IŞİD’e katılmak isteyenlerin Türkiye güzergahını kullandığına ilişkin uluslararası medyada sayısız dosya hazırlanmıştı.

‘Cihat otoyolu’ adıyla bu konuya dikkat çekilirken, örgütün Avrupa ve Türkiye’de kanlı eylemler sergilemesinin ardından güvenlik önlemleri artırılmış, ülke içindeki IŞİD operasyonlarına da hız verilmişti.