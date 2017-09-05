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Yakalamak için seferberlik: ABD’de 160 binin üzerinde somon firar etti

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160 binin üzerinde Atlantik somonu, ABD’nin başkenti Washington’un yakınlarındaki San Juan Adaları’ndaki bir balık çiftliğinden kaçtı.

Los Angeles Times’ın haberine göre somonlar 19 Ağustos tarihinde Cooke Aquaculture Pacific isimli şirketin çiftliğinden kaçtı.

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Ticari amaçla yetiştirilen balıkların kaçışının, hastalık yayacakları ve denizdeki diğer balıklarla çiftleşecekleri yönünde korku yaratması üzerine ‘seferberlik’ ilan edildi.

Devlet, somonları yakalamaları için balıkçıları görevlendirdi.

United Press International, kaçan balıkların yarısının yakalandığını aktardı.

Şirket güneş tutulmasını suçladı

Çiftlik yetkilileri, güneş tutulmasının dalgaları güçlendirdiğini ve bunun da balıkların tutulduğu kafesin açılmasına sebep olmuş olabileceğini söyledi. Buna yanıt olarak çiftliğin daha yüksek gelgitlere ve daha güçlü akıntılara dayandığı belirtildi. Bunun üzerine şirket iki gün sonra güneş tutulmasıyla ilgili beyanatını geri aldığını duyurdu.


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