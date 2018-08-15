Yakalama kararı: Pamukbank’ın eski sahibi Karamehmet’e verilen hapsin durdurulmasına ret

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, işadamı Mehmet Emin Karamehmet’in yedi yıl bir ay 16 günlük hapis cezasının kanser olduğu gerekçesiyle durdurulması talebini reddetti. Karamehmet hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Yargıtay, 29 Aralık 2016’da Karamehmet’e Pamukbank’tan ‘usülsüz kredi’ kullandırılması nedeniyle yargılandığı davada ‘zimmet’ suçundan verilen yedi yıl bir ay 16 gün hapis cezasını onamıştı.

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Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan 75 yaşındaki Karamehmet, avukatı aracılığıyla infazın durdurulması talebinde bulundu. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Karamehmet’in kanser hastası olduğu, 9 Ağustos’ta hayati risk taşıyan bir ameliyat olacağı, ameliyat sonrasında da titiz ve meşakkatli bir bakıma ihtiyaç duyacağı belirtildi. Özel bir hastaneye ait raporların sunulduğu dilekçede, Karamehmet’in tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek sağlık raporu alınması ve infazın da iyileşinceye kadar ertelenmesine karar verilmesi talep edildi.

Savcılık, Karamehmet’in cezaevine girmesi durumunda hayati tehlikesinin olup olmayacağı konusunda Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden rapor alınması için yazı yazdı.

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Savcılık ayrıca yakalama kararı bulunması nedeniyle ‘hastaneden beklenen rapor gelene kadar telafisi mümkün olmayacak mağduriyete sebep olmaması için hükümlü hakkındaki infazın durdurulup durdurulmayacağı konusunda karar verilmesini’ talep etti.

Yedi gün içinde üst mahkemeye itiraz hakkı

Mahkeme ise 10 Ağustos’ta verdiği kararında, cezanın infazı için yakalama kararı çıkartıldığı, bu nedenle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 17. maddesinin (hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi) uygulanması imkânının bulunmadığını belirtti.

‘Hastalık nedeniyle erteleme hükümlerinin uygulanabilmesi’ için de usulünce alınmış bir doktor raporunun bulunması gerektiği, hükümlünün raporunun alınmadığı ve infaz işlemlerinin bu haliyle ertelenmesinin yasal olarak mümkün olmadığı belirtilerek infazı işlemlerinin durdurulmasına yer olmadığına karar verildi.

Dosya yeniden infaz işlemlerinin sürdürülmesi için savcılığa gönderildi. Karamehmet’in kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde üst mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor. Bu durumda Karamehmet, görüldüğü anda cezaevine konulabilir.

Öte yandan yoğun bakım tedavisinde olan ve hayati riski bulunan hükümlülerle ilgili infaz işlemleri, Adli Tıp Kurumu’ndan alınacak raporlara göre ertelenebiliyor.

Davanın geçmişi

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 2010’da Karamehmet’i yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı dönem içerisinde Pamukbank’tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin ‘zimmet’suçundan 11 yıl sekiz ay hapis ve 471 milyon 950 bin 66 lira para cezasına çarptırmış, bankanın yöneticileri Orhan Emirdağ 10 yıl dört ay 13 gün, Osman Berkmen de dokuz yıl sekiz ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 2011’de Karamehmet ve banka yöneticileri hakkındaki hapis cezalarını oy çokluğuyla esastan bozmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise Karamehmet’e ‘nitelikli zimmet’ suçundan verilen 11 yıl sekiz ay hapis cezasını bozarak, eylemin ‘basit zimmet’ suçuna girdiğine hükmetmişti.

Bozma üzerine 2013’te yeniden yapılan yargılamada, mahkeme heyeti, suç tarihinde Pamukbank’ta yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Karamehmet’in, yönetim ve denetiminde bulunan bankaya ait toplam 460 milyon 563 bin 693 lirayı kendisine ve şirketlerine menfaat temin ederek zimmetine geçirdiğini belirterek, sanığın ‘adiyen zimmet’ suçunu işlediğine hükmetmiş ve Karamehmet’i, yedi yıl bir ay 16 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Dava konusu dönemde banka yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Orhan Emirdağ’ın ‘zimmet’ suçundan altı yıl beş ay 23 gün, aynı suçtan banka yönetim kurulu üyesi Osman Berkmen’in beş yıl 10 ay, banka yönetim kurulu üyesi İsmail Sezer Bilgili’nin beş yıl iki ay altı gün hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.