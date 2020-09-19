Yakacak odun ve kozalak toplarken ayı saldırdı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Şehitler Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Özden (70), yakacak odun ve kozalak toplamak için at arabasıyla Acısu bölgesindeki ormanlık alana gittiği sırada ayı saldırısına uğradı.

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Özden’in çığlığını duyan, çevrede odun toplayan kişiler yardıma koşarak ayıyı bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralanan Özden, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Vücudunda kırıklar ve pençe darbeleriyle derin yaralar oluşan Özden, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Evinde istirahat eden Özden, ormanda at arabasına yakacak doldururken ayı saldırına uğradığını belirterek o anları şöyle anlattı: “Birden ağacın dibinden ayı çıktı ve bana vurmaya başladı. Yere düştüm ve bağırmamla çevrede kesim yapanlar yardıma koştu. Onları gören ayı bölgeden uzaklaştı. Sonra hastanede tedavi edildim şimdi evde yatıyorum.”

Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç da son zamanlarda ayı sayısının artığını belirterek yetkililerin çözüm bulmasını istedi.