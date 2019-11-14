Yahya Bostan: Trump’ın önündeki dosyada Karayılan ile terörist Şahin’in telsiz görüşmeleri var

Ankara, terörist Şahin konusunu da çok önemsiyor. Türkiye, teröristin iadesini istiyor. Bu kapsamda Erdoğan kalın bir dosyayı beraberinde götürdü. Bu dosyada teröristin Kandil’de bulunduğuna ilişkin fotoğraflar, terör elebaşları ile toplantıları, Türkiye’de gerçekleştirilen saldırılardaki sorumluluğu gibi bilgiler yer alıyor. Trump’ın reddedemeyeceği en önemli kanıt ise 2012 yılı sonrasına ait Karayılan-Şahin görüşmeleri… O dosyada ABD’nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Murat Karayılan ile terörist Şahin’in son dönemde yaptığı telsiz görüşmelerinin dökümü de var. Şahin’in Karayılan’dan aldığı talimatlar deşifrelerde açıkça yer alıyor. Deliller ortadayken Trump’ın, Türkiye’nin iadesini istediği terörist Şahin konusunda ne yapacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
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