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Yaramazlara biraz batar!

Yahudi düşmanlığı Almanya ve Fransa’da ‘zehir gibi’ yayılıyor

Avrupa’nın iki büyük ülkesinde Yahudi düşmanlığı son yıllarda hızla artıyor. Almanya’da saldırılar son 10 yılın zirvesine yükselirken, Fransa’da da bir yılda yüzde 74 arttı.

Fotoğraf: Reuters

Euronews’de yer alan habere göre Almanya polisi, Yahudi düşmanlığı içeren saldırı haberlerinin ’10 yılın zirvesine çıktığını’ duyurdu. Verilere göre 2018 yılında ‘1646 saldırı’ tespit edildi. Bu saldırıların 62’sinin şiddet içerdiği ve 43 kişinin yaralanmasına neden olduğu aktarıldı.

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Fransa İçişleri Bakanlığı da benzer saldırıların 2018 yılında ‘yüzde 74’ arttığını açıkladı. Sadece bir yılda 541 vaka tespit etdildi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Yahudi düşmanlığı zehir gibi yayılıyor” dedi.

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