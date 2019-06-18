Yağış, ‘hızlı tren’i Sakarya’da durdurdu

Sakarya’da etkili olan sağanak yağış, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferlerinin durmasına yol açtı. D-650 karayolunun Sakarya yönü de ulaşıma kapandı.

Fotoğraf: DHA

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında seferlerin durdurulmasına, sel sularının taşıdığı molozların bölgeden geçen ray hatlarını kapatmasının sebep olduğu açıklandı.

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Hem demiryolu hem de karayolu kapandı

TCDD Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada hızlı tren seferlerinin durdurulması hakkında şöyle denildi: “Bugün (18.06.2019) Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları km 151+170-151+420 arasında aşırı yağış nedeniyle demiryolu platformu boşaldığından saat 18.45’ten itibaren tren trafiğine kapatılmıştır. Eskişehir ve İstanbul yönünden gelen yüksek hızlı trenlerdeki yolcuların seyahatleri Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arasındaki karayoluyla sağlanmaktadır.”

D-650 karayolunun Sakarya Nehri kenarında bulunan Dereköy, Karaçam ve Geyve mevkilerinde yaşanan su baskınlarının ardından karayolunun Sakarya istikametinin de ulaşıma kapanmasıyla karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ulaşımın tek yönden gidiş-geliş olarak verilmeye çalışıldığını, selde can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı. Aşırı yağıştan dolayı bölgedeki hidroelektrik santrallerinin de kapak açtığını bildiren Vali Nayir, “Su seviyesi yükseldi biraz. Tren geçişleri tedbir amaçlı durduruldu. Yerleşim alanlarından ziyade tarım arazilerinde hasar görülüyor. Yolu ulaşıma açtıktan sonra diğer konulara tamamıyla bakacağız” dedi.

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Diken okuru: Saatlerdir trende bekliyoruz, bir açıklama yok

Öte yandan, Diken’i arayan hızlı tren yolcularından Gökçen Deniz, Ankara’dan İstanbul’a seyahat halinde iken trenin Alifuatpaşa’da durduğunu ve saatlerdir ilerlemeyemediklerini bildirdi. Deniz, kendilerine bu süre zarfında herhangi bir açıklama yapılmadığını ve otobüslerle yolcuların alınarak yola devam edileceğinin söylenmesine rağmen, bu konuda herhangi bir gelişme olmadığını söyledi. Deniz, saat 16:10’da Ankara’dan hareket ettiklerini ve saat 20:20’de İstanbul’da olmalı gerektiğini kaydederek, “Şu an saat 24’e geliyor, halen bekliyoruz” dedi.