Yağ aldırma ameliyatının ardından rahatsızlanan kadın yaşamını yitirdi

Kocaeli’de yağ aldırma ameliyatının ardından rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti.

Estetik ve plastik rekonsrüktif cerrahi uzmanı Op. Dr. İ.G., kentte özel bir hastanenin ameliyatını kullanarak Dilek Tutar’ı ameliyat etti.

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Ameliyatta, 89 kilo olan Tutar’dan 6 kilo 175 gram yağ alındı. Ancak kadın, ameliyatın ardından rahatsızlanınca yoğun bakıma kaldırıldı. Tutar, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, ölümle ilgili soruşturma başlattı.

İki çocuk annesi 36 yaşındaki Tutur, Derince ilçesinde toprağa verildi.