Yabancıya satılacak denmişti: Milli Piyango’dan kamuya 1.6 milyar lira kaynak

Lisans haklarının yabancı yatırımcılara devredileceği açıklanan Milli Piyango’nun yaptığı çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1.6 milyar lira kaynak sağlandığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, kurumun geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 3 milyar 528 milyon 743 bin 465 lira oldu.

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Bu kaynaktan, talihlilere ödenen ikramiyeler yanında, vergi olarak kamuya da gelir sağlandı.

Geçtiğimiz ay, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yüzde 100 sahip olduğu Milli Piyango’nun lisans haklarınının 47 yıllığına yabancı bir yatırımcıya devredileceği açıklanmıştı. TVF Müdürü Zafer Sönmez ‘gelir paylaşımı modeli’ olarak tanımlanan işlem için haziranda teklif alınmaya başlanacağını, satışın yıl sonunda tamamlanacağını kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TVF’nin başkanlığına kendini, başkan vekilliğineyse Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı getirmişti.

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Çocuklara ve savunmaya katkı

Buna göre, Milli Piyango’nun yaptığı çekilişler sonucu geçen yıl kamuya aktarılan kaynak 1 milyar 585 milyon 899 bin 966 lira oldu. Son beş yılda kamuya sağlanan kaynak da 6 milyar 354 milyon 892 bin 49 lirayı buldu.

Geçen yıl kamuya sağlanan kaynağın 817 milyon 115 bin 993 lirası vergi oldu. Bu rakamın 514 milyon 571 bin 833 lirası katma değer vergisi, 288 milyon 215 bin 911 lirası şans oyunları vergisi, 14 milyon 328 bin 249 lirası Hazineye devredilen araştırma, yenileme geliştirme ve eğitim teşviki karşılıklarından oluştu.

Vergiler dışındaki kamu payı ise 768 milyon 783 bin 973 liraya çıktı. Kamu payı, savunma sanayisine, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye’nin tanıtımına, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca aktarılıyor.