‘Yabancılaşma’dan Erdoğan’ı sorumlu tutan Alman bakan: Dışarıda bir düşman arıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile Almanya arasındaki ‘yabancılaşma’dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tuttu: “İç politikadaki çatışmalarının üstünü örtmek için dışarıda bir düşman arıyor. Bu düşman da biziz.”

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Almanya’nın Türkiye’yle ilgili seyahat uyarılarını sertleştirdiğini ve mali yardımları azalttığını anımsatan Gabriel “Diğer Avrupalı ülkelerin de aynısını yapmaları için onlarla konuşacağız” dedi.

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Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakarelerini “Büyük ölçüde saçmalık” diye niteleyen Alman bakan, buna karşın müzakerelerin sonlandırılması gerektiği yönündeki görüşlere katılmadığını ifade etti.

‘Türkiye kendini korkunç bir hızda uzaklaştırıyor’

İlk ülke arasında tırmanan gerilimin sorumlusu olarak Erdoğan’ı gösteren Gabriel şunları söyledi: “Türk vatandaşlarına Alman ve Avrupalıların kendilerini Türkiye’den uzaklaştırdığı izlenimini vermeye çalışıyor, ancak hakikatte Türkiye kendini Avrupa’dan korkunç bir hızda uzaklaştırıyor. Erdoğan iç politikadaki çatışmalarının üstünü örtmek için dışarıda bir düşman arıyor. Nitekim bu düşman da biziz: Avrupa, özellikle de Almanlar.”