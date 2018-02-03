Yabancılara sınırdışı: İstanbul’daki IŞİD operasyonunda 82 gözaltı

İstanbul’daki IŞİD operasyonunda 82 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele şube müdürlüğü (TEM) ekipleri dün gece kentte 10 ilçedeki 16 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

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Operasyonda 77’si yabancı beşi Türk 82 kişi gözaltına alındı. Adreslerde örgütsel belge bulunduğu bildirildi.

Yabancı uyruklular sınırdışı işlemleri için operasyon düzenlenen ilçelerde bulunan polis merkezi amirliklerine teslim edildi. Şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

Şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerinde bulunduğu ve yeniden çatışma bölgelerine gitmeye hazırlandığı öne sürülürken bazı şüphelilerin ise eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.