Yabancılara 11 ayda 40 bin konut satıldı: İlk üçte Irak, İran, Rusya

Ülke genelinde 2019’un 11 aylık döneminde yabancılara konut satışı en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 32’lik artışla 40 bin 616 oldu. Rakamın yıl sonunda 45 bini aşması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilk 11 ayda yabancıya en çok konut satış yapılan il geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50’lik artışla 18 bin 207 konut satışı yapılan İstanbul olurken, geçen yıla göre yüzde 11’lik artışla toplam 7 bin 994 konut satışı yapılan Antalya ise ikinci oldu.

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Antalya’yı 2 bin 222 satışla Ankara, 2001 satışla Bursa, 1542 satışla Yalova’da, 1112 satışla Sakarya, 868 satışla Muğla, 847 satışla Trabzon’da, 765 satışla Aydın, 762 satışla Samsun takip etti.

Iraklılar 6 bin, İranlılar 4 bin konut aldı

Türkiye’den konut satın alan ülkelerin başında Irak geliyor. Bu yılın 11 aylık döneminde Iraklılar toplam 6 bin 699 konut alırken, ikinci sıradaki İranlılar ise 4 bin 660 konut aldı; Ruslar ise toplam 2 bin 531 konut alımıyla üçüncü sırada yer aldı.

Rusya’yı Suudi Arabistan 2 bin 14, Afganistan 1879, Kuveyt 1730, Almanya 1576, Ürdün 1442, Yemen 1323, İngiltere 1247, Azerbaycan 1045, Filistin 991, Libya 970, Mısır 891, İsveç 699, Kazakistan 672, Katar 650, Ukrayna 616, ABD 596 ve Lübnan 590 konut alımıyla takip etti.

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