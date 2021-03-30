Yabancılar geçen hafta Türkiye’den 1.75 milyar dolar çıkarmış

Deutsche Bank geçen hafta yabancıların Türkiye piyasalarında 750 milyon ila 1 milyar dolar hisse senedi sattığını, tahvil piyasasından ise 500 ila 750 milyon dolar seviyesinde çıkış olduğunu tahmin etti.

Fotoğraf: Reuters

Uzmanlar, yatırımcıların kararında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ani bir hamleyle Merkez Bankası başkanını değiştirmesinin büyük etkisi olduğu değerlendiriliyor.

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Erdoğan geçen hafta Naci Ağbal’ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alarak yerine Şahap Kavcıoğlu’nu atamasının ardından borsa yüzde 10 gerilemiş, tahvil faizleri ise 4 puanın üzerinde yükselmişti.

Güven kaybı nedeniyle birçok yabancı fon yöneticisi, ekonomi anlayışında değişiklik olana kadar Türk varlıklarından uzak durmayı öneriyor.